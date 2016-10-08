Вандорн проехал по «Сузуке» на болиде Проста 1989 года
Резервный пилот «Макларен» Стоффель Вандорн проехал
несколько кругов по «Сузуке» за рулем болида четырехкратного чемпиона «Формулы-1»
Алена Проста.
На «Макларен-Хонде» 1989 года Ален Прост именно на «Сузуке» выиграл свой третий тиутул чемпиона.
A very special treat: The 1989 McLaren MP4/5 and the 1987 Ferrari F1/87 were back on track at Suzuka earlier 👌 #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/EcOX0jL1Q5— Formula 1 (@F1) 8 октября 2016 г.
Напомним, в эти выходные на японской «Сузуке» проходит 17-й этап чемпионата мира «Формулы-1».
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