Вандорн проехал по «Сузуке» на болиде Проста 1989 года

Резервный пилот «Макларен» Стоффель Вандорн проехал несколько кругов по «Сузуке» за рулем болида четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Алена Проста.

На «Макларен-Хонде» 1989 года Ален Прост именно на «Сузуке» выиграл свой третий тиутул чемпиона.

A very special treat: The 1989 McLaren MP4/5 and the 1987 Ferrari F1/87 were back on track at Suzuka earlier 👌 #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/EcOX0jL1Q5