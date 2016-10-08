Месси просит у «Барселоны» прописать в контракте возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ведет переговоры о продлении действующего контракта. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Diario Gol, новый договор будет предусматривать повышение зарплаты игрока. По этому пункту контракта стороны близки к соглашению. Впрочем, Лионель просит внести в соглашение еще один пункт – возможность уйти в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Именно в этом клубе он занимался футболом до переезда в Барселону.

Ранее Месси уже заявлял, что хотел бы завершить карьеру именно в «Ньюэллс Олд Бойз», если представится такая возможность. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел восемь матчей за «Барсу» и забил восемь мячей при пяти голевых передачах. Его нынешний контракт истекает летом 2018 года.