Месси просит у «Барселоны» прописать в контракте возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз»
Нападающий
«Барселоны» Лионель Месси ведет переговоры о продлении действующего контракта.
Об этом сообщают испанские СМИ.
Как
информирует Diario Gol, новый договор будет предусматривать
повышение зарплаты игрока. По этому пункту контракта стороны близки к
соглашению. Впрочем, Лионель просит внести в соглашение еще один пункт –
возможность уйти в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Именно в этом клубе он
занимался футболом до переезда в Барселону.
Ранее
Месси уже заявлял, что хотел бы завершить карьеру именно в «Ньюэллс Олд Бойз»,
если представится такая возможность. В текущем сезоне 29-летний нападающий
провел восемь матчей за «Барсу» и забил восемь мячей при пяти голевых
передачах. Его нынешний контракт истекает летом 2018 года.
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