Женская сборная России проиграла Норвегии на турнире «Золотая лига»
Женская сборная России
по гандболу потерпела поражение от Норвегии (23:28) на турнире «Золотая лига» в
Дании.
Напомним, в четверг в матче первого тура команда Евгения Трефилова проиграла Дании (22:32).
Самым результативным игроком в составе российской команды стала Анна Вяхирева, забившая пять голов.
В воскресенье в заключительном матче Россия сыграет с соперником по олимпийскому финалу – Францией.
Напомним, это первый турнир, который женская сборная России проводит в статусе олимпийских чемпионов.
Дания
«Золотая лига»
2-й тур
Норвегия – Россия –
28:23 (13:11)
Россия: Вяхирева (5), Бобровникова (4), Скоробогатченко (3), Сень (2), Судакова (2), В. Жилинскайте (2), Постнова (1), Свитанько (1), Ильина (1), Горшенина (1), Степанова (1).
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