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Женская сборная России проиграла Норвегии на турнире «Золотая лига»

Антон Липкин
Антон Липкин
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Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от Норвегии (23:28) на турнире «Золотая лига» в Дании.

Напомним, в четверг в матче первого тура команда Евгения Трефилова проиграла Дании (22:32).

Самым результативным игроком в составе российской команды стала Анна Вяхирева, забившая пять голов.

В воскресенье в заключительном матче Россия сыграет с соперником по олимпийскому финалу – Францией.

Напомним, это первый турнир, который женская сборная России проводит в статусе олимпийских чемпионов.

Дания

«Золотая лига»

2-й тур

Норвегия – Россия – 28:23 (13:11)

Россия: Вяхирева (5), Бобровникова (4), Скоробогатченко (3), Сень (2), Судакова (2), В. Жилинскайте (2), Постнова (1), Свитанько (1), Ильина (1), Горшенина (1), Степанова (1).

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