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Дмитрий Парфенов: Хотим побеждать в каждом матче

Александр Семкив
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своих подопечных над «Спартак-2» (3:1) в матче 16-го тура ФНЛ.

- Во втором тайме наши защитники практически ничего не дали создать сопернику. Пока что нет никакого успеха, ещё даже не закончился первый круг. Мы идём от игры к игре и подводить какую-то черту рано. Хотим побеждать в каждом матче, посмотрим, что получится в мае.  

- Почему на поле не появился Милевский?

- Вопрос не в нём, а в том, что происходило на поле. Артём тренируется, мы рассчитываем на него, как и на каждого игрока. Чемпионат длинный, придёт его время, - приводит слова Парфенова Чемпионат.com.

 После этой встречи подопечные Дмитрия Парфенова расположились на второй строчке таблицы, имея в активе 32 очка. В следующем туре «Тосно» 15 октября примет на своем поле «Нефтехимик».

Матч

Спартак-2 - Тосно - 1:3 (1:1)

Голы

Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).

Состав

Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)

Предупреждения:

Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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