Дмитрий Парфенов: Хотим побеждать в каждом матче
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал
победу своих подопечных над «Спартак-2» (3:1) в матче 16-го тура ФНЛ.
- Во втором тайме наши защитники практически ничего не дали создать сопернику. Пока что нет никакого успеха, ещё даже не закончился первый круг. Мы идём от игры к игре и подводить какую-то черту рано. Хотим побеждать в каждом матче, посмотрим, что получится в мае.
- Почему на поле не появился Милевский?
- Вопрос не в нём, а в том,
что происходило на поле. Артём тренируется, мы рассчитываем на него, как и на
каждого игрока. Чемпионат длинный, придёт его время, - приводит слова Парфенова
Чемпионат.com.
После этой встречи подопечные Дмитрия Парфенова расположились на второй строчке таблицы, имея в активе 32 очка. В следующем туре «Тосно» 15 октября примет на своем поле «Нефтехимик».
Матч
Голы
Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)
Предупреждения:
Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция