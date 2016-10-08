Дмитрий Парфенов: Хотим побеждать в каждом матче

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своих подопечных над «Спартак-2» (3:1) в матче 16-го тура ФНЛ.

- Во втором тайме наши защитники практически ничего не дали создать сопернику. Пока что нет никакого успеха, ещё даже не закончился первый круг. Мы идём от игры к игре и подводить какую-то черту рано. Хотим побеждать в каждом матче, посмотрим, что получится в мае.

- Почему на поле не появился Милевский?

- Вопрос не в нём, а в том, что происходило на поле. Артём тренируется, мы рассчитываем на него, как и на каждого игрока. Чемпионат длинный, придёт его время, - приводит слова Парфенова Чемпионат.com.

После этой встречи подопечные Дмитрия Парфенова расположились на второй строчке таблицы, имея в активе 32 очка. В следующем туре «Тосно» 15 октября примет на своем поле «Нефтехимик».