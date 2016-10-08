Виктор Тихонов: Мы победим «Йокерит», если продолжим играть в наш хоккей
Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о втором периоде
матча против «Йокерита».
- Счет пока положительный, но нам нельзя сдаваться. Видно, что мы чуть сбросили скорость и «Йокерит» вернулся в игру. Надо показывать наш хоккей, тогда точно победим,
- сказал Тихонов в эфире Life 78.
Напомним, после второго периода СКА ведет 4:0. Шайбы забросили Илья Каблуков, Евгений Дадонов, Виктор Тихонов и Вячеслав Войнов. Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Йокерит - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)3-й период
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция