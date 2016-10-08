«Парма» уступила «Калеву» в Единой лиге ВТБ
Матч
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и эстонским «Калевом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 86:72 в пользу «Калева».
В составе
«Калева» самым результативным стал Демонте Харпер, который набрал 29 очков. У «Пармы»
16 очков набрал Иван Нелюбов. Обе команды провели первый мяч в текущем сезоне.
Единая
лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
08 октября 16:00, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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