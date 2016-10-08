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«Парма» уступила «Калеву» в Единой лиге ВТБ

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и эстонским «Калевом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 86:72 в пользу «Калева».

В составе «Калева» самым результативным стал Демонте Харпер, который набрал 29 очков. У «Пармы» 16 очков набрал Иван Нелюбов. Обе команды провели первый мяч в текущем сезоне.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Парма - Калев

Место и дата

08 октября 16:00, УДС Молот, Онлайн-трансляция

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