Евгений Бушманов: «Тосно» – грамотная команда, она не случайно идет на втором месте

Главный тренер «Спартак-2» прокомментировал поражение своих подопечных от «Тосно» (1:3) в матче 16-го тура ФНЛ.

«Считаю, что наша команда неплохо провела первый тайм. Мы знали, как и за счет чего играет «Тосно», и до перерыва выдерживали план на этот матч. Не проигрывали борьбу в центре поля. Справлялись с продольными передачами верхом. И, что самое важное, старались играть в свой футбол, доставлять мяч в линию атаки низом. Моментов было создано достаточно для того, чтобы забить больше одного гола.

После перерыва нас, честно говоря, подкосила ошибка в эпизоде со вторым пропущенным мячом. «Тосно» — грамотная команда, она не случайно идет на втором месте. Забив второй гол, гости надежно сыграли в обороне и мало что позволили нам создать. Проведенные замены внесли свежесть, но не более того. Тем не менее считаю, что сегодня неплохой первый тайм провел Давыдов. Хорошо выглядел и Тимофеев, вышедший на замену. Жаль, что до этого матча он много пропустил: именно поэтому мы не выпустили его с первых минут», - приводит слова Бушманов официальный сайт «Спартака».

После этой встречи подопечные Евгения Бушманова расположились на пятом месте, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Спартак-2» 15 октября сыграет на выезде с «Тамбовом» Андрея Талалаева.