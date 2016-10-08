Евгений Бушманов: «Тосно» – грамотная команда, она не случайно идет на втором месте
Главный тренер «Спартак-2» прокомментировал поражение своих
подопечных от «Тосно» (1:3) в матче 16-го тура ФНЛ.
«Считаю, что наша
команда неплохо провела первый тайм. Мы знали, как и за счет чего играет
«Тосно», и до перерыва выдерживали план на этот матч. Не проигрывали борьбу в
центре поля. Справлялись с продольными передачами верхом. И, что самое важное,
старались играть в свой футбол, доставлять мяч в линию атаки низом. Моментов
было создано достаточно для того, чтобы забить больше одного гола.
После
перерыва нас, честно говоря, подкосила ошибка в эпизоде со вторым пропущенным
мячом. «Тосно» — грамотная команда, она не случайно идет на втором месте. Забив
второй гол, гости надежно сыграли в обороне и мало что позволили нам создать.
Проведенные замены внесли свежесть, но не более того. Тем не менее считаю, что
сегодня неплохой первый тайм провел Давыдов. Хорошо выглядел и Тимофеев,
вышедший на замену. Жаль, что до этого матча он много пропустил: именно поэтому
мы не выпустили его с первых минут», - приводит слова Бушманов официальный сайт
«Спартака».
После
этой встречи подопечные Евгения Бушманова расположились на пятом месте, имея в
активе 24 очка.
В следующем туре «Спартак-2» 15 октября сыграет на выезде с «Тамбовом» Андрея Талалаева.
Матч
Голы
Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)
Предупреждения:
Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция