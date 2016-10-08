Матч «Куньлунь» – «Торпедо» в Шанхае посетили 834 зрителя
Матч регулярного
чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Торпедо» (2:4) посетило 834 зрителя. Игра прошла
в Шанхае в ледовом дворце «Фэйян».
Добавим, что первую домашнюю игру «Куньлунь Ред Стар» провел в Пекине, после чего китайский новичок КХЛ принимал своих соперников в Шанхае.
Следующая домашняя серия у «Куньлуня» пройдет с 19 по 27 октября. В этот период команда Владимира Юрзинова проведет пять домашних матчей.
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