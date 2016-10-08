Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Енисей2 : 0Факел
Футбол  Спартак-21 : 3Тосно
Футбол  Англия0 : 0Мальта
Футбол  Динамо1 : 0Кубань
Хоккей  СКА5 : 0Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч «Куньлунь» – «Торпедо» в Шанхае посетили 834 зрителя

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  КХЛКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Торпедо» (2:4) посетило 834 зрителя. Игра прошла в Шанхае в ледовом дворце «Фэйян».

Добавим, что первую домашнюю игру «Куньлунь Ред Стар» провел в Пекине, после чего китайский новичок КХЛ принимал своих соперников в Шанхае.

Следующая домашняя серия у «Куньлуня» пройдет с 19 по 27 октября. В этот период команда Владимира Юрзинова проведет пять домашних матчей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Мы попали в яму». «Спартаку» пора ставить главным тренером Зигмунда Фрейда«Мы попали в яму». «Спартаку» пора ставить главным тренером Зигмунда ФрейдаОбозреватель «Советского спорта» – о неудачной полосе московского «Спартака» в КХЛ.Виктор Тихонов: Мы победим «Йокерит», если продолжим играть в наш хоккейНападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о втором периоде матча против «Йокерита».Артурс Кулда: СКА не любит играть в обороне, поэтому мы должны больше атаковатьЗащитник «Йокерита» Артурс Кулда поделился мнением о первом периоде матча против СКА.КХЛ. «Амур» обыграл «Сочи», СКА принимает «Йокерит» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.СКА – «Йокерит». ОнлайнВ субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Йокерит» из Хельсинки.«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Трактором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Салавата».Экономика по-русски: Ошибся на льду – плати!Экономика по-русски: Ошибся на льду – плати!Любопытный финансовый эксперимент устроил в своей команде главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников.«Спартак» проиграл «Адмиралу» во ВладивостокеХоккеисты «Адмирала» нанесли поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:3).Ковальчук хорош! Но сборной России нужнее Барабанов и ШестеркинКовальчук хорош! Но сборной России нужнее Барабанов и ШестеркинОбозреватель «Советского спорта» – о том, кто должен стать лидерами нашей национальной команды в ближайшее время.Андрей Николишин: Пример «Торпедо» показывает, что тренерам нужно давать хотя бы три года работыЧемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин по примеру нижегородского «Торпедо» считает, что тренерам нужно давать работать хотя бы три сезона.Максим Шалунов дисквалифицирован на три матча КХЛКонтинентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего новосибирской «Сибири» Максима Шалунова по результаты выездного матча регулярного чемпионата с омским «Авангардом».Андрей Разин: Приятно видеть грустные лица некоторых работников «Автомобилиста»Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата, в котором прервалась шестиматчевая серия поражения екатеринбургской команды, рассказал о существующих противоречиях в клубе.Зинэтула Билялетдинов: Начало матча получилось неважнымГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Югрой» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил действия подопечных при игре в большинстве.КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», «Ак Барс» в гостях взял верх над «Югрой», «Барыс» проиграл «Ладе»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Разин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клубаРазин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клубаПохоже, что главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин сумел-таки преодолеть черную полосу в жизни своей команды.«Лада» на выезде обыграла «Барыс», Филатов оформил дубльХоккеисты «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду уступили «Ладе».Браво, Ковальчук! Пора вернуть Илье звание капитана СКАБраво, Ковальчук! Пора вернуть Илье звание капитана СКАОбозреватель «Советского спорта» говорит о возрождении Ильи Ковальчука и его статусе в питерской команде.Ковальчук вышел на первое место в списке бомбардиров СКА в КХЛФорвард СКА Илья Ковальчук вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в КХЛ.Патрик Херсли: Мне повезло получить шанс играть за СКАЗащитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Йордан будет играть в «Ак Барсе»Защитник Михал Йордан продолжит карьеру в «Ак Барсе». Срок контракта 26-летнего чешского игрока с казанским клубом не разглашается.

Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение