Леонид Слуцкий: Не вижу в ЦСКА никаких особых проблем
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о возможных проблемах
команды. Он считает, что кадровые потери не повлияют серьезным образом на боеспособность
московских армейцев.
- ЦСКА в очередной раз
предрекают серьезный спад из-за кадровых проблем...
– За семь лет слышу это с разной долей периодичности. Иногда это
правда происходит. Как происходит с любой командой мира. Но я не вижу никаких
особых проблем. В чемпионате мы отстаем от лидеров на одно очко, при том что у
нас самый сложный календарь. Мы провели больше всех гостевых матчей. В Лиге
чемпионов не получилось добиться положительного результата с «Тоттенхэмом», но по качеству
это был достойный поединок. Мы сохраняем шансы на выход из группы. Все
спокойно, готовимся к предстоящим матчам, - цитирует Слуцкого «СЭ».
Напомним, что сегодня ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Анжи» со счетом 2:0. Оба мяча забил Алексей Ионов.
Товарищеский матч
ЦСКА – «Анжи»
- 2:0
ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин,
Фернандес, Вернблум, Гордюшенко (Маклаков, 86), Натхо, Ионов, Олейников
(Жамалетдинов, 46), Игрок на просмотре (Пухов, 46).
«Анжи»: Юрченко (Шафинский, 46), Мусалов (Тигиев, 46), Ямбере (Гаджибеков, 46), Шандао, Паршивлюк (Белов, 46), Гасанов, Эбесилио, Иличевич, Амаду (Щербак, 46), Будковский (Газимагомедов, 46), Боли.
Предупреждение: Вернблум, 37.