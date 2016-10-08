Леонид Слуцкий: Не вижу в ЦСКА никаких особых проблем

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о возможных проблемах команды. Он считает, что кадровые потери не повлияют серьезным образом на боеспособность московских армейцев.

- ЦСКА в очередной раз предрекают серьезный спад из-за кадровых проблем...

– За семь лет слышу это с разной долей периодичности. Иногда это правда происходит. Как происходит с любой командой мира. Но я не вижу никаких особых проблем. В чемпионате мы отстаем от лидеров на одно очко, при том что у нас самый сложный календарь. Мы провели больше всех гостевых матчей. В Лиге чемпионов не получилось добиться положительного результата с «Тоттенхэмом», но по качеству это был достойный поединок. Мы сохраняем шансы на выход из группы. Все спокойно, готовимся к предстоящим матчам, - цитирует Слуцкого «СЭ».

Напомним, что сегодня ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Анжи» со счетом 2:0. Оба мяча забил Алексей Ионов.

Товарищеский матч

ЦСКА – «Анжи» - 2:0

ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Гордюшенко (Маклаков, 86), Натхо, Ионов, Олейников (Жамалетдинов, 46), Игрок на просмотре (Пухов, 46).



«Анжи»: Юрченко (Шафинский, 46), Мусалов (Тигиев, 46), Ямбере (Гаджибеков, 46), Шандао, Паршивлюк (Белов, 46), Гасанов, Эбесилио, Иличевич, Амаду (Щербак, 46), Будковский (Газимагомедов, 46), Боли.



Предупреждение: Вернблум, 37.