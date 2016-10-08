Олег Знарок: Шестеркин установил рекорд СКА? Я за рекордами не слежу
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о
победе над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:0).
- У нас большинство уже давно не работает. Остается надеяться на будущее. Хорошо, что пять на пять забиваем. Серия тяжелая - игры через день.
- Вас как тренера насколько радует, что команда все больше вас понимает, что выстрелить может каждый?
- Так и должно быть в хорошей команде. Это радует. Должен быть коллектив, который мы создаем. Мы готовимся к плей-офф.
- В августе вы проиграли «Йокериту» на турнире имени Пучкова. Что такого было сегодня, чего не было тогда?
- Мы были под нагрузкой просто. Готовились к чемпионату, а не товарищеским играм.
- У Шестеркина четвертый шатаут. Прокомментируйте его игру.
- Что здесь комментировать? Молодец.
- Это клубный рекорд.
- Я за ними не слежу.
- Команда набрала ход, не боитесь, что рано?
- Мы плодотворно потрудились летом, у нас есть глубина состава. Проблема, что все хотят играть и трудно собрать состав из-за того, что желанием горят все. А все остальное в порядке, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция