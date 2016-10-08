Олег Знарок: Шестеркин установил рекорд СКА? Я за рекордами не слежу

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:0).

- У нас большинство уже давно не работает. Остается надеяться на будущее. Хорошо, что пять на пять забиваем. Серия тяжелая - игры через день.

- Вас как тренера насколько радует, что команда все больше вас понимает, что выстрелить может каждый?

- Так и должно быть в хорошей команде. Это радует. Должен быть коллектив, который мы создаем. Мы готовимся к плей-офф.

- В августе вы проиграли «Йокериту» на турнире имени Пучкова. Что такого было сегодня, чего не было тогда?

- Мы были под нагрузкой просто. Готовились к чемпионату, а не товарищеским играм.

- У Шестеркина четвертый шатаут. Прокомментируйте его игру.

- Что здесь комментировать? Молодец.

- Это клубный рекорд.

- Я за ними не слежу.

- Команда набрала ход, не боитесь, что рано?

- Мы плодотворно потрудились летом, у нас есть глубина состава. Проблема, что все хотят играть и трудно собрать состав из-за того, что желанием горят все. А все остальное в порядке, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.