Юкка Ялонен: Перед матчем против СКА было хорошее настроение, после - отвратительное
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о
поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:0).
- На льду была одна хорошая команда - СКА, и одна плохая - «Йокерит». Соперник играл очень хорошо. Единственное, что порадовало сегодня, - это то, что у нас работало меньшинство.
- Первый раз после ухода из СКА вы играете в Ледовом. Были ли какие-то особые эмоции?
- Вы не совсем правы - мы здесь проводили тренировочный матч в августе. Здесь всегда хорошо играть. Перед матчем было хорошее настроение, после - отвратительное.
- В чем причина последних неудачных результатов команды?
- Не готов комментировать последние четыре матча. Против СКА всегда очень сложно играть, потому что у них сильная команда. Будем работать над этим, - передает слова Ялонена корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция