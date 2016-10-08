Юкка Ялонен: Перед матчем против СКА было хорошее настроение, после - отвратительное

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:0).

- На льду была одна хорошая команда - СКА, и одна плохая - «Йокерит». Соперник играл очень хорошо. Единственное, что порадовало сегодня, - это то, что у нас работало меньшинство.

- Первый раз после ухода из СКА вы играете в Ледовом. Были ли какие-то особые эмоции?

- Вы не совсем правы - мы здесь проводили тренировочный матч в августе. Здесь всегда хорошо играть. Перед матчем было хорошее настроение, после - отвратительное.



- В чем причина последних неудачных результатов команды?

- Не готов комментировать последние четыре матча. Против СКА всегда очень сложно играть, потому что у них сильная команда. Будем работать над этим, - передает слова Ялонена корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.