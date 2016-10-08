«Балтика» уступила «Мордовии»
Матч
16-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Мордовией» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1.
На второй
минуте «Мордовия» открыла счет после точного удара Артура Саркисова. На 19-й
минуте с пенальти счет сравнял Семен Помогаев. Решающий мяч забил Даниил Чалов.
«Балтика» с 12 очками занимает последнее
место в турнирной таблице, «Мордовия» на 17-м – 15 очков.
ФНЛ
16-й тур
Матч
Балтика - Мордовия - 1:2 (1:1)
Голы
Саркисов 2 (0:1). Помогаев 19 (1:1 - пен.). Чалов 86 (1:2).
Состав
Балтика: Вамбольт, Зимулька, Сармонт, Марущак, Каленкович, Елисеев А., Родионов, Помогаев, Цимбал, Сердюк, Соломатин
Мордовия: Леонов, Молодцов, Осипов, Сабитов, Иванов, Багаев, Чалов, Игнатович, Астафьев, Дегтярёв, Саркисов
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
08 октября 17:00, Балтика, Онлайн-трансляция