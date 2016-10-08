«Волгарь» и «Химки» разошлись миром
Матч
16-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Химками» завершился вничью. Итоговый
счет матча – 1:1.
На 43-й
минуте «Химки» открыли счет усилиями Яна Казаева. Во втором тайме с пенальти
сравнял результат Сергей Зуйков.
«Волгарь»
занимает девятое место с 21 очком. У «Химок» 16 очков и 15-е место.
ФНЛ
16-й тур
Матч
Голы
Казаев 44 (0:1). Зуйков 59 (1:1 - пен.).
Состав
Волгарь: Бучнев, Стешин, Зуйков, Зарипов, Юрганов, Сутормин, Яковлев, Болонин, Шалаев, Акбашев, Веркашанский
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Тюнин, Лапин, Губерац, Казаев, Сикорски, Петрусев, Галешич
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
08 октября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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