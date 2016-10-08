Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Енисей2 : 0Факел
Футбол  Спартак-21 : 3Тосно
Футбол  Англия0 : 0Мальта
Футбол  Динамо1 : 0Кубань
Хоккей  СКА5 : 0Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Волгарь» и «Химки» разошлись миром

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 16-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Химками» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 43-й минуте «Химки» открыли счет усилиями Яна Казаева. Во втором тайме с пенальти сравнял результат Сергей Зуйков.

«Волгарь» занимает девятое место с 21 очком. У «Химок» 16 очков и 15-е место.

ФНЛ

16-й тур

Матч

Волгарь - Химки - 1:1 (0:1)

Голы

Казаев 44 (0:1). Зуйков 59 (1:1 - пен.).

Состав

Волгарь: Бучнев, Стешин, Зуйков, Зарипов, Юрганов, Сутормин, Яковлев, Болонин, Шалаев, Акбашев, Веркашанский

Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Тюнин, Лапин, Губерац, Казаев, Сикорски, Петрусев, Галешич

Судья:

Андрей Фисенко (Россия)

Место и дата

08 октября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Балтика» уступила «Мордовии»Матч 16-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Мордовией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.Денис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайфДенис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайфПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов после поражения от «Тосно» (1:3) в 16-м туре ФНЛ ответил на несколько вопросов.Панченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидераПанченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидера«Динамо» на своем поле переиграло «Кубань» (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ и продолжает уверенно лидировать в таблице.Евгений Бушманов: «Тосно» – грамотная команда, она не случайно идет на втором местеГлавный тренер «Спартак-2» прокомментировал поражение своих подопечных от «Тосно» (1:3) в матче 16-го тура ФНЛ.Дмитрий Парфенов: Хотим побеждать в каждом матчеГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своих подопечных над «Спартак-2» (3:1).ФНЛ. 16-й тур. «Динамо» обыграло «Кубань», «Спартак-2» уступил «Тосно» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 16-го тура Футбольной национальной лиги.Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Кубанью» (1:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.«Спартак-2» дома уступил «Тосно», пропустив три мячаВ матче 16-го тура ФНЛ «Спартак-2» проиграл «Тосно» со счетом 1:3.Автогол Ахмедова не позволил «Тюмени» обыграть «Сокол»В матче 16-го тура ФНЛ «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с саратовским «Соколом» (1:1).Андрей Тихонов: Не дали «Факелу» создать стопроцентных моментовГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над «Факелом» в матче первенства ФНЛ (2:0) отметил, что игра команды в обороне была близка к идеальной.Павел Гусев: Решающее значение в матче с «Енисеем» имел фактор голаГлавный тренер «Факела» Павел Гусев после поражения от «Енисея» в матче первенства ФНЛ (0:2) отметил, что в этой встрече решающее значение имел фактор забитого мяча.«Динамо» – «Кубань» – 1:0. Как это былоВ субботу в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» сыграет с краснодарской «Кубанью».«Енисей» обыграл «Факел» в 16-м туре ФНЛВ матче 16-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле обыграл «Факел» со счетом 2:0.Милевский остался в запасе «Тосно» на матч со «Спартаком-2»Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Спартака-2» на матч 16-го тура ФНЛ.Андрей Коробка: «Кубани» надо еще минимум год для погашения долговВице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что команде надо еще год, чтобы рассчитаться с долгами.Дан Петреску: Всегда готов вернуться в КраснодарРумынский тренер Дан Петреску признался, что всегда готов вновь вернуться в краснодарскую «Кубань», с которой на днях он расторг соглашение.Футболисты «Динамо» обыграли чемпиона Украины в FIFAФутболисты «Динамо» Николай Обольский, Евгений Луценко, Александр Ташаев посетили выставку «Игромир 2016», где сыграли в футбольный симулятор FIFA с двукратным чемпионом Украины в этой дисциплине Максимом Плаховым, известным под псевдонимом Tiko91.Дан Петреску: Хочу, чтобы больше не было слухов, что «Кубань» может исчезнутьЭкс-главный тренер «Кубани» Дан Петерску встретился с болельщиками клуба в Краснодаре.Игорь Леонтьев: Чувствую в себе силы играть в РФПЛПолузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев высказался о выступлении ФНЛ и соответствии уровню РФПЛ.Антон Шунин: Вызов Панченко в сборную – единичный случай. Нет ничего невозможногоВратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вызов в сборную России своего одноклубника Кирилла Панченко.

Химки
Химкикалендарьстатистика
Волгарь
Волгарькалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение