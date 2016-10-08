«Зенит-2» победил «Сибирь» и прервал безвыигрышную серию
«Зенит-2» в 16-м туре первенства ФНЛ обыграл на
своем поле «Сибирь» со счетом 3:1.
В составе
сине-бело-голубых забили Максимилиан Проничев, Юрий Бавин и Илья Камышин. В
свои ворота забил защитник «Зенита-2» Константин Лобов.
Напомним, следующий
матч в ФНЛ команда Владислава Радимова проведет 15 октября в Саранске против «Мордовии»,
«Сибирь» в тот же день примет «Волгарь».
После 16 игр «Зенит-2»
с 25 очками занимает 4-е место в ФНЛ. «Сибирь» с 15 очками на 17-м месте.
До матча с «Сибирью» «Зенит-2» не мог выиграть 5 матчей подряд. Последняя победа была 28 августа в матче против «Луча Энергии».
Матч
Голы
Проничев 23 (1:0). Бавин 39 (2:0). Лобов 76 (2:1 - автогол). Камышев 90 (3:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Лобов, Бавин, Саламатов, Зырянов, Исаев, Чернов, Долгов, Ящук, Проничев
Сибирь: Цыган, Выходил, Мищенко, Качан, Ларенц, Макаренко, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Глушков, Вотинов
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
08 октября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция