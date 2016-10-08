«Зенит-2» победил «Сибирь» и прервал безвыигрышную серию

«Зенит-2» в 16-м туре первенства ФНЛ обыграл на своем поле «Сибирь» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых забили Максимилиан Проничев, Юрий Бавин и Илья Камышин. В свои ворота забил защитник «Зенита-2» Константин Лобов.

Напомним, следующий матч в ФНЛ команда Владислава Радимова проведет 15 октября в Саранске против «Мордовии», «Сибирь» в тот же день примет «Волгарь».

После 16 игр «Зенит-2» с 25 очками занимает 4-е место в ФНЛ. «Сибирь» с 15 очками на 17-м месте.

До матча с «Сибирью» «Зенит-2» не мог выиграть 5 матчей подряд. Последняя победа была 28 августа в матче против «Луча Энергии».