СКА разгромил «Йокерит» и вышел в лидеры КХЛ
СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
победил «Йокерит» со счетом 6:0.
В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов. По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов
и Сергей Плотников.
Напомним, следующий
матч СКА проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11
октября сыграет в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей СКА с 45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция