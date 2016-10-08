«Спартак-Нальчик» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в 16-м туре ФНЛ
В матче 16-го тура ФНЛ «Спартак-Нальчик» вничью сыграл со «СКА-Хабаровском»
(1:1).
Все голы в матче были забиты в первом тайме. На 4-й минуте,
нападающий хозяев Магомед Гугуев открыл счет в матче, а за пять минут до конца
первой половины встречи аргентинский форвард гостей Хуан Лескано установил
окончательный счет в матче.
После этого матча команда из Нальчика расположилась на 12-й
строчке, имея в активе 18 очков, а подопечные Александра Григоряна занимают
пятое место с 25 очками.
В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют 15 октября с «Химками», а команда из Хабаровска в этот же день примет «Луч-Энергию».
Матч
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск - 1:1 (1:1)
Голы
Гугуев 4 (1:0). Лескано 40 (1:1).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Тебердиев, Дашаев, Крамаренко, Макоев, Мухаммад, Войнов, Дроздов, Богатырев, Гугуев
СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Купчин, Карасёв, Черевко, Дедечко, Кацаев, Димидко, Булия, Лескано, Никифоров
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
08 октября 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция