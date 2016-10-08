«Спартак-Нальчик» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в 16-м туре ФНЛ

В матче 16-го тура ФНЛ «Спартак-Нальчик» вничью сыграл со «СКА-Хабаровском» (1:1).

Все голы в матче были забиты в первом тайме. На 4-й минуте, нападающий хозяев Магомед Гугуев открыл счет в матче, а за пять минут до конца первой половины встречи аргентинский форвард гостей Хуан Лескано установил окончательный счет в матче.

После этого матча команда из Нальчика расположилась на 12-й строчке, имея в активе 18 очков, а подопечные Александра Григоряна занимают пятое место с 25 очками.

В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют 15 октября с «Химками», а команда из Хабаровска в этот же день примет «Луч-Энергию».