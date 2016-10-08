Степанова и Букин лидируют после короткого танца на Finlandia Trophy
Российские танцоры
Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в короткой
программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
Степанова и Букин получили от судей 69,63 балла. На третьем месте идет еще один танцевальный дуэт из России – Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Они уступают 3,04 балла американцам Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.
Эспоо (Финляндия)
Finlandia Trophy
Танцы на льду
Короткий танец
1. Александра
Степанова – Иван Букин (Россия) – 69,63
2. Мэдисон Хаббелл –
Захари Донохью (США) – 65,31
3. Тиффани Загорски –
Джонатан Гурейро (Россия) – 62,27
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