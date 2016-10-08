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Степанова и Букин лидируют после короткого танца на Finlandia Trophy

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Степанова и Букин получили от судей 69,63 балла. На третьем месте идет еще один танцевальный дуэт из России – Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Они уступают 3,04 балла американцам Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.

Эспоо (Финляндия)

Finlandia Trophy

Танцы на льду

Короткий танец

1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 69,63

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 65,31

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 62,27

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