Степанова и Букин лидируют после короткого танца на Finlandia Trophy

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Полет вопреки. Как французские танцоры стали двукратными чемпионами мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли второе золото чемпионата мира – при том, что по ходу сезона трижды получали серьезные травмы.

Александра Степанова: Для себя мы откатались очень круто Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, высказалась о прокате произвольной программы на чемпионате мира в Бостоне, где пара заняла итоговое 11-е место.

Иван Букин: Мы одержали победу для самих себя Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, оценил прокат произвольной программы на чемпионате мира в Бостоне, где пара заняла итоговое 11-е место.

Россия осталась с двумя квотами в танцах на льду на ЧМ-2017 В следующем сезоне на чемпионате мира Россия в танцах на льду будет представлена двумя парами.

Пападакис и Сизерон стали чемпионами мира в танцах на льду, Синицына и Кацалапов – девятые На чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США) завершилась произвольная программа в танцах на льду. Итоговую победу одержала французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

Недовальсировали в Бостоне. Чемпионат мира стартовал Российские дуэты после короткого танца обосновались в конце десятки лучших на чемпионате мира, сохраняя лишь призрачные шансы на медали.

Александра Степанова: Мы готовились к ЧМ, даже будучи запасными Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, призналась, что их дуэт не переставал готовиться к чемпионату мира по фигурному катанию, даже будучи запасным.

Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ, Синицина и Кацалапов – 9-е Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграла короткий танец на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в американском Бостоне.

Иван Букин: Судьи в коротком танце нашли какие-то недоделки Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, остался доволен прокатом в короткой программе на чемпионате мира в американском Бостоне.

Волосожар/Траньков и Столбова/Климов выступят на чемпионате мира Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды на чемпионат мира в Бостоне.

Александра Степанова: День перерыва никому не пошел на пользу Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, призналась, что перерыв в один день между короткой и произвольной программами на чемпионате Европы в Братиславе выбил ее из колеи.

Иван Букин: Пятое место – тоже хороший результат Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, оценил пятое место пары на чемпионате Европы в Братиславе.

Александра Степанова/Иван Букин: Не зря мы работали все это время Бронзовые призеры чемпионата Европы-2015 в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали пятое место после короткого танца на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия).

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