Денис Давыдов: Каррера – не только мотиватор, но и отличный тренер

Полузащитник «Спартака» Денис Давыдов рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил, что считает итальянского специалиста отличным тренером.

- Какие подсказки делает Каррера, когда тренируетесь с основой?

- У нас состоялся обстоятельный разговор, но пусть он останется между нами. Требования, которые дает Каррера, понятны каждому. Ничего особенного нет. Убежден, если их выполнять, то все будет как надо. Думаю, мне в последнее время немного не хватает везения – что в матчах за первую команду, что сегодня. Судейство, наверное, не мое дело комментировать. Но обидно, что так получается – и там, и здесь.

- Каррера – лучший мотиватор, с которым приходилось сталкиваться?

- Он не только мотиватор, но и отличный тренер. Мне все нравится. Только выходи и побеждай в каждом матче, что здесь, в «Спартаке-2», что в первой команде.

Напомним, что сегодня Давыдов сыграл за «Спартак-2» в 16-м туре ФНЛ против «Тосно». Его команда уступила со счетом 1:3.

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