Денис Давыдов: Каррера – не только мотиватор, но и отличный тренер
Полузащитник
«Спартака» Денис Давыдов рассказал о работе с главным тренером команды Массимо
Каррерой. Он отметил, что считает итальянского специалиста отличным тренером.
- Какие
подсказки делает Каррера, когда тренируетесь с основой?
- У нас состоялся обстоятельный разговор, но пусть он останется между нами. Требования, которые дает Каррера, понятны каждому. Ничего особенного нет. Убежден, если их выполнять, то все будет как надо. Думаю, мне в последнее время немного не хватает везения – что в матчах за первую команду, что сегодня. Судейство, наверное, не мое дело комментировать. Но обидно, что так получается – и там, и здесь.
- Каррера –
лучший мотиватор, с которым приходилось сталкиваться?
- Он не только мотиватор, но и отличный тренер. Мне все нравится. Только выходи и побеждай в каждом матче, что здесь, в «Спартаке-2», что в первой команде.
Напомним, что сегодня Давыдов сыграл за «Спартак-2» в 16-м туре ФНЛ против «Тосно». Его команда уступила со счетом 1:3.
Полную версию интервью с Денисом Давыдовым читайте здесь.
Матч
Голы
Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)
Предупреждения:
Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция