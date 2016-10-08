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Денис Давыдов: Каррера – не только мотиватор, но и отличный тренер

Максим Кравченко, Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Давыдов рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил, что считает итальянского специалиста отличным тренером.

- Какие подсказки делает Каррера, когда тренируетесь с основой?
- У нас состоялся обстоятельный разговор, но пусть он останется между нами. Требования, которые дает Каррера, понятны каждому. Ничего особенного нет. Убежден, если их выполнять, то все будет как надо. Думаю, мне в последнее время немного не хватает везения – что в матчах за первую команду, что сегодня. Судейство, наверное, не мое дело комментировать. Но обидно, что так получается – и там, и здесь.

- Каррера – лучший мотиватор, с которым приходилось сталкиваться?
- Он не только мотиватор, но и отличный тренер. Мне все нравится. Только выходи и побеждай в каждом матче, что здесь, в «Спартаке-2», что в первой команде.

Напомним, что сегодня Давыдов сыграл за «Спартак-2» в 16-м туре ФНЛ против «Тосно». Его команда уступила со счетом 1:3.

Полную версию интервью с Денисом Давыдовым читайте здесь.

Матч

Спартак-2 - Тосно - 1:3 (1:1)

Голы

Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).

Состав

Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)

Предупреждения:

Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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