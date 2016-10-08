Андрей Семенов: Мы уже понимаем, как вскрыть оборону Коста-Рики
Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов заявил, что
команда знает, как вскрыть оборону Коста-Рики.
Получили хорошую нагрузку, поработали тактически, понимаем, как
будем играть с Коста-Рикой. Все идет по плану, или, как говорит Станислав
Саламович, своим чередом.
Конечно,
сборная России будет отталкиваться от своей игры. Считаю, надо прививать свой
стиль и двигаться в этом направлении, все-таки такой турнир большой нам
предстоит, и к нему надо подойти со своим стилем.
Мы
уже понимаем, как вскрывать оборону костариканцев, и уже определенные
тактические схемы наигрывали. В принципе, понимаем, во что они играют, -
приводит слова Семенова «Матч ТВ».
Напомним, 9 октября сборная России в рамках товарищеского матча сыграет с командой Коста-Рики.
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция