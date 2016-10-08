Андрей Семенов: Мы уже понимаем, как вскрыть оборону Коста-Рики

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов заявил, что команда знает, как вскрыть оборону Коста-Рики.

Получили хорошую нагрузку, поработали тактически, понимаем, как будем играть с Коста-Рикой. Все идет по плану, или, как говорит Станислав Саламович, своим чередом.

Конечно, сборная России будет отталкиваться от своей игры. Считаю, надо прививать свой стиль и двигаться в этом направлении, все-таки такой турнир большой нам предстоит, и к нему надо подойти со своим стилем.

Мы уже понимаем, как вскрывать оборону костариканцев, и уже определенные тактические схемы наигрывали. В принципе, понимаем, во что они играют, - приводит слова Семенова «Матч ТВ».

Напомним, 9 октября сборная России в рамках товарищеского матча сыграет с командой Коста-Рики.