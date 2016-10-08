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Московское «Динамо» потерпело поражение в Минске

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и московским «Динамо» завершился победой минчан. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу хозяев.

В составе минских динамовцев отличились Александр Матерухин и Андрей Степанов. После этой игры обе команды имею в активе по 32 очка и входят в пятерку сильнейших на Западе. При этом у минской команды на три игры меньше.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - Динамо - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Матерухин (Крайчек, Хенкель), 3:46 (1:0). Степанов 11:51 (2:0).

Место и дата

08 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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