Московское «Динамо» потерпело поражение в Минске
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между минским и московским «Динамо» завершился
победой минчан. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу хозяев.
В составе
минских динамовцев отличились Александр Матерухин и Андрей Степанов. После этой
игры обе команды имею в активе по 32 очка и входят в пятерку сильнейших на
Западе. При этом у минской команды на три игры меньше.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Динамо - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Матерухин (Крайчек, Хенкель), 3:46 (1:0). Степанов 11:51 (2:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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