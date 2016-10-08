Игорь Шестеркин: Не знал, что сухой матч против «Йокерита» стал рекордным в истории СКА

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).

- Знаете, что своим сухим матчем побили рекорд клуба?

- Нет. Серии, как и все рекорды, созданы, чтобы их перебивать. Самое главное то, что мы вышли на матч единым кулаком, провели прекрасный матч, заработали три очка.

- Встречи с «Йокеритом» всегда очень упорные, а в этот раз СКА уверенно победил. Почему?

- Не знаю, просто провели очень хороший матч всей командой.

- Благодаря этой победе вы вышли на первое место в КХЛ.

- В таблицу не смотрел, но это хороший результат. Будем стараться и работать дальше.

- СКА уже давно не побеждал в регулярном чемпионате. Принципиально в этом году сделать это?

- Не знаю. Спокойно относимся к этому. Главное - давать результат и готовиться к матчам плей-офф, - передает слова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.