Игорь Шестеркин: Не знал, что сухой матч против «Йокерита» стал рекордным в истории СКА
Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о победе в матче
регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).
- Знаете, что своим сухим матчем побили рекорд клуба?
- Нет. Серии, как и все рекорды, созданы, чтобы их перебивать. Самое главное то, что мы вышли на матч единым кулаком, провели прекрасный матч, заработали три очка.
- Встречи с «Йокеритом» всегда очень упорные, а в этот раз СКА уверенно победил. Почему?
- Не знаю, просто провели очень хороший матч всей командой.
- Благодаря этой победе вы вышли на первое место в КХЛ.
- В таблицу не смотрел, но это хороший результат. Будем стараться и работать дальше.
- СКА уже давно не побеждал в регулярном чемпионате. Принципиально в этом году сделать это?
- Не знаю. Спокойно относимся к этому. Главное - давать результат и готовиться к матчам плей-офф, - передает слова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция