Виталий Смирнов: Я сторонник того, чтобы ввести уголовное наказание за распространение допинга

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что поддерживает ужесточение наказания за распространение допинга.

«Я сторонник того, чтобы было ужесточение вплоть до уголовного наказания за распространение допинга, особенно среди несовершеннолетней молодежи. Кстати говоря, такие меры предусматривает законодательство целого ряда стран, в частности Италии, Германии, Франции и других», – приводит ТАСС слова Смирнова.

Напомним, в субботу на саммите Международного олимпийского комитета в Лозанне было высказано предложение передать Спортивному арбитражному суду в Лозанне решение по санкциям за употребление допинга, а также ввести уголовную ответственность для тренеров, врачей и других лиц за содействие в употреблении допинга.