Евгений Дадонов: И без полетов в Северную Америку в сезоне бывают тяжелые дни. Не стоит обращать на это внимания

Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).

- Сложно объяснить, почему мы выиграли так крупно, мы-то в каждом матче хотим показывать максимум. Может, только в начале чемпионата втягивались - поэтому проигрывали иногда, когда могли бы и победить. А теперь при хорошей игре и результат хороший. Хотя матч с «Йокеритом» мог и в другую сторону сложиться, нам очень помогло удачное начало.

- В какой момент после Кубка мира вы почувствовали, что вас полностью отпустило? Когда туда летели, говорили об акклиматизации. После обратного пути наверняка тоже она мешала.

- Знаете, по ходу сезона и без полетов в Северную Америку бывают тяжелые дни. На самом деле первые пару матчей после Кубка мира было трудно, особенно самый первый. А в целом на это даже и внимания обращать не стоит, - передает слова Дадонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.