Евгений Дадонов: И без полетов в Северную Америку в сезоне бывают тяжелые дни. Не стоит обращать на это внимания
Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).
- Сложно объяснить, почему мы выиграли так крупно, мы-то в каждом матче хотим показывать максимум. Может, только в начале чемпионата втягивались - поэтому проигрывали иногда, когда могли бы и победить. А теперь при хорошей игре и результат хороший. Хотя матч с «Йокеритом» мог и в другую сторону сложиться, нам очень помогло удачное начало.
- В какой момент после Кубка мира вы почувствовали, что вас полностью отпустило? Когда туда летели, говорили об акклиматизации. После обратного пути наверняка тоже она мешала.
- Знаете, по ходу сезона и без полетов в Северную Америку бывают тяжелые дни. На самом деле первые пару матчей после Кубка мира было трудно, особенно самый первый. А в целом на это даже и внимания обращать не стоит, - передает слова Дадонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция