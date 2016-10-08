Сергей Плотников: Последние матчи СКА показали, что мы стали понимать, что от нас хочет Знарок

Нападающий СКА Сергей Плотников в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).

- СКА так силен или «Йокерит» не так хорош?

- Сложно сказать. Могу говорить только за нашу команду: мы полностью отдавались игре, хорошо действовали. Видно, что боролись и не уступали в этой борьбе. Яркий этому показатель - драки. Также хорошо сыграл наш вратарь, да и нападение проявило себя с лучшей стороны.

- Игорь Шестеркин в этом матче установил рекорд СКА. У него самая длинная сухая серия в истории.

- Не знал об этом. Надо ему об этом сказать. Пусть порадуется.

- Надо проставляться?

- Поставит что-нибудь на следующую игру (смеется).

- После этой победы СКА вышел на чистое первое место в КХЛ. Следите?

- Очень пристально за таблицей не смотрим. У нас задача - играть каждую игру и побеждать.

- Принципиально быть первым в регулярке?

- Не думаю. Самое главное - окончание сезона.

- СКА набрал серьезный ход. С чем связываете это?

- Наработали звенья, стали лучше друг друга понимать. У нас менялся тренер, вроде бы ничего не изменилось, но немного подсказывают по-другому. Не знаю, как это объяснить. Главный тренер вернулся - надо понять, что он хочет.

- Это добавило стабильности?

- Да, последние игры показывают, что мы понимаем то, что хочет донести до нас тренер, - сказал Плотников в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов. По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Вячеслав Войнов.

Следующий матч СКА проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей СКА с 45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.