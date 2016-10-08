Сергей Плотников: Последние матчи СКА показали, что мы стали понимать, что от нас хочет Знарок
Нападающий СКА Сергей Плотников в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе в матче
регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).
- СКА так силен или «Йокерит» не так хорош?
- Сложно сказать. Могу говорить только за нашу команду: мы полностью отдавались игре, хорошо действовали. Видно, что боролись и не уступали в этой борьбе. Яркий этому показатель - драки. Также хорошо сыграл наш вратарь, да и нападение проявило себя с лучшей стороны.
- Игорь Шестеркин в этом матче установил рекорд СКА. У него самая длинная сухая серия в истории.
- Не знал об этом. Надо ему об этом сказать. Пусть порадуется.
- Надо проставляться?
- Поставит что-нибудь на следующую игру (смеется).
- После этой победы СКА вышел на чистое первое место в КХЛ. Следите?
- Очень пристально за таблицей не смотрим. У нас задача - играть каждую игру и побеждать.
- Принципиально быть первым в регулярке?
- Не думаю. Самое главное - окончание сезона.
- СКА набрал серьезный ход. С чем связываете это?
- Наработали звенья, стали лучше друг друга понимать. У нас менялся тренер, вроде бы ничего не изменилось, но немного подсказывают по-другому. Не знаю, как это объяснить. Главный тренер вернулся - надо понять, что он хочет.
- Это добавило стабильности?
- Да, последние игры показывают, что мы понимаем то, что хочет донести до нас тренер, - сказал Плотников в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил
«Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов.
По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Вячеслав Войнов.
Следующий матч СКА
проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11 октября
сыграет в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей СКА с 45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция