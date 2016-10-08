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Англия – Мальта. Бертран получил травму и был заменен

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник сборной Англии Райан Бертран получил травму в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Мальты. В связи с этим он был заменен.

Защитника «Саутгемптона» на 19-й минуте заменил представитель «Тоттенхэма» Дэнни Роуз. Степень серьезности повреждения Бертрана пока неизвестна.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА

Группа F

2-й тур

Матч

Англия - Мальта - 2:0 (2:0)

Голы

Старридж 29 (1:0). Алли 38 (2:0).

Состав

Англия: Харт, Бертран (Роуз, 19), Уокер, Стоунз, Кэйхилл, Хендерсон, Алли, Лингард, Руни, Старридж, Уолкотт

Мальта: Хогг, Аджус, Мускат А., Борг, Камильери, Кристенсен, Шиберрас, Фенек, Мускат З., Эффонг, Шембри

Предупреждения:

нет - Борг, 55

Судья:

Стефан Йоханнессон (Швеция)

Место и дата

08 октября 19:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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