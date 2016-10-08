Англия – Мальта. Бертран получил травму и был заменен
Защитник
сборной Англии Райан Бертран получил травму в матче квалификации ЧМ-2018 против
сборной Мальты. В связи с этим он был заменен.
Защитника
«Саутгемптона» на 19-й минуте заменил представитель «Тоттенхэма» Дэнни Роуз. Степень
серьезности повреждения Бертрана пока неизвестна.
ЧМ-2018.
Квалификация
УЕФА
Группа F
2-й тур
Матч
Голы
Старридж 29 (1:0). Алли 38 (2:0).
Состав
Англия: Харт, Бертран (Роуз, 19), Уокер, Стоунз, Кэйхилл, Хендерсон, Алли, Лингард, Руни, Старридж, Уолкотт
Мальта: Хогг, Аджус, Мускат А., Борг, Камильери, Кристенсен, Шиберрас, Фенек, Мускат З., Эффонг, Шембри
Предупреждения:
нет - Борг, 55
Судья:
Стефан Йоханнессон (Швеция)
Место и дата
08 октября 19:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция
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