Виктор Тихонов: Даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал Рукавишников
Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о победе в матче
регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).
- Наверно, давно стоило подраться, чтобы забить?
- Не знаю. Кажется, это секрет успеха, придется еще раз подраться. Важно, что взяли три очка, ребята здорово играли.
- Держали в голове тот факт, что могли оформить хет-трик
Горди Хоу?
- Да, в последнее время для меня самое легкое – подраться, а не очки набирать. Думал, подерусь, может, все остальное придет.
- Если не секрет, из-за чего возникла потасовка?
- После свистка ударили друг друга, потом я ему что-то сказал, он - мне. Мы оба были готовы драться, после каждый поблагодарил за бой.
- «Йокерит» сегодня не впечатлил. За счет чего они вообще
собирались навязать борьбу?
- Мы сыграли очень дисциплинированно. Был только один отрезок, когда пять минут мы были в большинстве, чуть-чуть сбавили обороты. Мы показали свою игру, агрессию, скорость, старались бросать попроще, давили соперника.
- Несмотря на то, что разгромили соперника, снов не смогли
забить в большинстве.
- Есть над чем работать. Бывает, что иногда все залетает, иногда – ничего. До следующей игры у нас есть время потренироваться. Может, стоит играть проще, больше бросать. Потом все придет.
- После забитого гола в дальнейшем вам будет проще?
- Да. Если честно, даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал Рукавишников. Сейчас была только первая шайба, дальше лучше пойдет, - передает слова Тихонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция