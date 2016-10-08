Виктор Тихонов: Даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал Рукавишников

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).

- Наверно, давно стоило подраться, чтобы забить?

- Не знаю. Кажется, это секрет успеха, придется еще раз подраться. Важно, что взяли три очка, ребята здорово играли.

- Держали в голове тот факт, что могли оформить хет-трик Горди Хоу?

- Да, в последнее время для меня самое легкое – подраться, а не очки набирать. Думал, подерусь, может, все остальное придет.

- Если не секрет, из-за чего возникла потасовка?

- После свистка ударили друг друга, потом я ему что-то сказал, он - мне. Мы оба были готовы драться, после каждый поблагодарил за бой.

- «Йокерит» сегодня не впечатлил. За счет чего они вообще собирались навязать борьбу?

- Мы сыграли очень дисциплинированно. Был только один отрезок, когда пять минут мы были в большинстве, чуть-чуть сбавили обороты. Мы показали свою игру, агрессию, скорость, старались бросать попроще, давили соперника.

- Несмотря на то, что разгромили соперника, снов не смогли забить в большинстве.

- Есть над чем работать. Бывает, что иногда все залетает, иногда – ничего. До следующей игры у нас есть время потренироваться. Может, стоит играть проще, больше бросать. Потом все придет.

- После забитого гола в дальнейшем вам будет проще?

- Да. Если честно, даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал Рукавишников. Сейчас была только первая шайба, дальше лучше пойдет, - передает слова Тихонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо», финны днем позже сыграют в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей петербуржцы с 45 очками возглавляют сводную таблицу КХЛ, «Йокерит» с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.