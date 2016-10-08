Денис Давыдов: Не скажу, что много «вожусь». Просто не хватает игрового тонуса
Полузащитник
«Спартака» Денис Давыдов сказал, что получает большое удовольствие от
тренировок под руководством главного тренера команды Массимо Карреры.
- Порой кажется, что вы слишком много идете в обводку. Согласны?
- Такого нет. Если чувствуешь соперника и
уверенность в себе, так почему бы не попробовать? Просто не хватает золотой
середины. В последних матчах до перевода в основу чувствовал себя в этом плане
идеально. Сейчас же чуть не хватает игрового тонуса. Хотя по тренировкам с
Каррерой все отлично. Каждый раз приезжаю на них с огромным удовольствием и
желанием. Вообще, то, что происходит сейчас в «Спартаке» - это кайф.
Полную версию интервью с Денисом Давыдовым вы можете прочитать здесь. Напомним, что сегодня Денис сыграл за «Спартак-2» в матче 16-го тура первенства ФНЛ против «Тосно». Его команда уступила со счетом 1:3.
Матч
Голы
Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)
Предупреждения:
Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция