Денис Давыдов: Не скажу, что много «вожусь». Просто не хватает игрового тонуса

Полузащитник «Спартака» Денис Давыдов сказал, что получает большое удовольствие от тренировок под руководством главного тренера команды Массимо Карреры.

- Порой кажется, что вы слишком много идете в обводку. Согласны?

- Такого нет. Если чувствуешь соперника и уверенность в себе, так почему бы не попробовать? Просто не хватает золотой середины. В последних матчах до перевода в основу чувствовал себя в этом плане идеально. Сейчас же чуть не хватает игрового тонуса. Хотя по тренировкам с Каррерой все отлично. Каждый раз приезжаю на них с огромным удовольствием и желанием. Вообще, то, что происходит сейчас в «Спартаке» - это кайф.

Полную версию интервью с Денисом Давыдовым вы можете прочитать здесь. Напомним, что сегодня Денис сыграл за «Спартак-2» в матче 16-го тура первенства ФНЛ против «Тосно». Его команда уступила со счетом 1:3.