Леонид Слуцкий: У ЦСКА есть кем заменить Еременко
Главный тренер ЦСКА
Леонид Слуцкий высказался о временном отстранении полузащитника Романа
Еременко.
«Официальный комментарий по ситуации с Романом Еременко уже даны, мне добавить нечего.
Что касается его замены на поле, то мы уже играли без наших игроков. И тот же Еременко в прошлом году отсутствовал долгое время. Понятно, что Роман – ключевой игрок для ЦСКА, но нам есть кем его заменить», – приводит «Спорт FM» слова Слуцкого.
Напомним, в четверг Федерация футбола Финляндии сообщила, что УЕФА принял решение отстранить Еременко на 30 дней. Причины такого решения названы не были.
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