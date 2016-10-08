Леонид Слуцкий: У ЦСКА есть кем заменить Еременко

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о временном отстранении полузащитника Романа Еременко.

«Официальный комментарий по ситуации с Романом Еременко уже даны, мне добавить нечего.

Что касается его замены на поле, то мы уже играли без наших игроков. И тот же Еременко в прошлом году отсутствовал долгое время. Понятно, что Роман – ключевой игрок для ЦСКА, но нам есть кем его заменить», – приводит «Спорт FM» слова Слуцкого.

Напомним, в четверг Федерация футбола Финляндии сообщила, что УЕФА принял решение отстранить Еременко на 30 дней. Причины такого решения названы не были.