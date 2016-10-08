Шестеркин установил рекорд продолжительности сухой серии среди вратарей СКА в КХЛ
Вратарь СКА Игорь Шестеркин сыграл на ноль в матче
регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» и установил рекорд продолжительности
сухой серии среди вратарей СКА.
Предыдущий рекорд
принадлежал Микко Коскинену, сухая серия которого составила 215 минут 20 секунд. Серия
Шестеркина – 240 минут (4 матча).
Напомним, СКА победил
«Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов.
По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Вячеслав Войнов.
Следующий матч СКА
проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11 октября
сыграет в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей СКА с
45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр –
девятый в Западной конференции.
В сезоне КХЛ-2016/17 Шестеркин провел 15 матчей и пропустил 22 шайбы.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция