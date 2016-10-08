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«Шинник» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 16-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шинника».

В составе победителей отличились Иван Подоляк и Михаил Земсков. Оба мяча были забиты с пенальти. У «Нефтехимика» единственный гол в активе Руслана Галиакберова. «Шинник» набрал 26 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Нефтехимика» 14 очков и 19-е место.

ФНЛ

16-й тур

Матч

Нефтехимик - Шинник - 1:2 (0:0)

Голы

Подоляк 57 (0:1 - пен.). Земсков 68 (0:2 - пен.). Галиакберов 89 (1:2).

Место и дата

08 октября 18:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

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