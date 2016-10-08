«Шинник» на выезде обыграл «Нефтехимик»
Матч
16-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Шинником» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шинника».
В составе
победителей отличились Иван Подоляк и Михаил Земсков. Оба мяча были забиты с
пенальти. У «Нефтехимика» единственный гол в активе Руслана Галиакберова. «Шинник»
набрал 26 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Нефтехимика»
14 очков и 19-е место.
ФНЛ
16-й тур
Матч
Нефтехимик - Шинник - 1:2 (0:0)
Голы
Подоляк 57 (0:1 - пен.). Земсков 68 (0:2 - пен.). Галиакберов 89 (1:2).
Место и дата
08 октября 18:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция
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