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Команда VZVOD выиграла турнир «КиберБитва»

Дмитрий Галкин
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Команда Виталия «v1lat» Волочая и Антона Логвинова VZVOD стала чемпионом турнира «КиберБитва» по Dota 2.

В финальном матче VZVOD уверенно победил коллектив Plastelin со счетом 2:0 и заработал 250 000 рублей. Проигравшим досталось 150 000 рублей.

В финальной стадии турнира принимало участие 4 команды под руководством известных видеоблогеров YouTube и экспертов по игре в Dota 2 — комментаторов и аналитиков RuHub. Призовой фонд турнира составил 550 000 рублей.

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