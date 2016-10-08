Томас Бах: Надо дать России возможность ответить на обвинения Макларена

Президент МОК Томас Бах считает, что Россия должна получить возможность ответить на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Макларен до того, как опубликовал свой доклад, не дал российской стороне высказаться. Мы считаем, что России надо дать возможность ответить на обвинения», – приводит ТАСС слова Баха.

Напомним, первая часть доклада Макларена о расследовании обвинений в адрес России в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи была опубликована 18 июля.

После этого Международный паралимпийский комитет отстранил Россию от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.