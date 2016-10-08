Яри Курри: Надеюсь на возвращение травмированных игроков «Йокерита», чтобы заново строить команду

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

- Вы недавно сказали, что у «Йокерита» есть проблемы с дисциплиной. Матч против СКА это показал?

- У нас проблемы с игрой у своих ворот. Чтобы хорошо выступать в чемпионате, нужно усердно работать - этого сегодня не было. Команде надо проснуться, понять, какую игру нужно показывать, и трудиться.

- Были готовы, что сезон пойдет именно так? Ведь в команде сменились тренеры, игроки.

- Да, еще и есть шесть травмированных ребят. Это удар по команде.

- Есть игроки, которых можете подписать в ближайщие дни на место травмированных?

- Надеюсь на возвращение игроков, чтобы заново строить команду. У нас короткий состав. Некоторые хоккеисты сейчас играют слишком много, поэтому нужно, чтобы в состав вернулись все игроки.

- Был ли разговор в раздевалке или стояла тишина, настолько игроки были подавлены поражением?

- Они профессионалы, каждый прекрасно знает, как сегодня отыграл. Все исходит от игроков, им самим надо понять, что нужно, чтобы играть лучше, - передает слова Курри корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов. По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.

Следующий матч СКА проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей СКА с 45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.