Яри Курри: Надеюсь на возвращение травмированных игроков «Йокерита», чтобы заново строить команду
Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился
мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).
- Вы недавно сказали, что у «Йокерита» есть проблемы с дисциплиной. Матч против СКА это показал?
- У нас проблемы с игрой у своих ворот. Чтобы хорошо выступать в чемпионате, нужно усердно работать - этого сегодня не было. Команде надо проснуться, понять, какую игру нужно показывать, и трудиться.
- Были готовы, что сезон пойдет именно так? Ведь в команде сменились тренеры, игроки.
- Да, еще и есть шесть травмированных ребят. Это удар по команде.
- Есть игроки, которых можете подписать в ближайщие дни на место травмированных?
- Надеюсь на возвращение игроков, чтобы заново строить команду. У нас короткий состав. Некоторые хоккеисты сейчас играют слишком много, поэтому нужно, чтобы в состав вернулись все игроки.
- Был ли разговор в раздевалке или стояла тишина, настолько игроки были подавлены поражением?
- Они профессионалы, каждый прекрасно знает, как сегодня отыграл. Все исходит от игроков, им самим надо понять, что нужно, чтобы играть лучше, - передает слова Курри корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил
«Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов.
По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов, Вячеслав Войнов и Сергей Плотников.
Следующий матч СКА
проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11 октября
сыграет в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей СКА с 45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция