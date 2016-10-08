Сакари Салминен: матч СКА - «Йокерит» был похож на противостояние отцов и детей
Нападающий «Йокерита» Сакари Салминен поделился
мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).
- Про такие матчи говорят, что на льду была одна команда.
- Так и было. Это было похоже на противостояние отцов и сыновей. Я не знаю, почему так произошло, но это очень плохая игра в нашем исполнении.
- Как объясните такое количество штрафных минут?
- Мы действовали не так активно, поэтому получали удаления. Но некоторые случаи - это вина арбитров: небольшой фол, соперник падает, и нам дают двухминутный штраф.
- Какие моменты имеете ввиду?
- Не знаю. Были моменты, когда верно удалили игрока, но сомневаюсь по некоторым эпизодам.
- А что скажете об удалении Яаколы до конца матча?
- Я не видел того эпизода, так что мне нечего сказать.
- Как собираетесь выбираться из безвыигрышной серии?
- Мы должны бороться в своем стиле, чтобы выигрывать матчи. У нас осталось много игр, и команда будет играть лучше., - передает слова Салминена корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил
«Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов.
По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Вячеслав Войнов.
Следующий матч СКА
проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11 октября
сыграет в Москве с ЦСКА.
После 19 матчей СКА с 45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция