Сакари Салминен: матч СКА - «Йокерит» был похож на противостояние отцов и детей

Нападающий «Йокерита» Сакари Салминен поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

- Про такие матчи говорят, что на льду была одна команда.

- Так и было. Это было похоже на противостояние отцов и сыновей. Я не знаю, почему так произошло, но это очень плохая игра в нашем исполнении.



- Как объясните такое количество штрафных минут?

- Мы действовали не так активно, поэтому получали удаления. Но некоторые случаи - это вина арбитров: небольшой фол, соперник падает, и нам дают двухминутный штраф.



- Какие моменты имеете ввиду?

- Не знаю. Были моменты, когда верно удалили игрока, но сомневаюсь по некоторым эпизодам.



- А что скажете об удалении Яаколы до конца матча?

- Я не видел того эпизода, так что мне нечего сказать.



- Как собираетесь выбираться из безвыигрышной серии?

- Мы должны бороться в своем стиле, чтобы выигрывать матчи. У нас осталось много игр, и команда будет играть лучше., - передает слова Салминена корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Йокерит» со счетом 6:0. В составе армейцев дублем отметился Евгений Дадонов. По шайбе забросили Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Вячеслав Войнов.

Следующий матч СКА проведет в Петербурге 10 октября против минского «Динамо». «Йокерит» 11 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

После 19 матчей СКА с 45 очками возглавляет сводную таблицу КХЛ. «Йокерит с 23 очками после 18 игр – девятый в Западной конференции.