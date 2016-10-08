«Медвешчак» дома разгромил «Северсталь»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Северсталью» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу хорватского клуба.
В
составе победителей хет-трик сделал Томаш Мертл. Также отличились Франсис Паре,
Колби Геноуэй, Брендон Макмиллан и Марк
Катич. У «Северстали» дубль сделал Даниил Вовченко, еще один гол в активе
Войтеха Полака.
«Медвешчак»
набрал 23 очка и сравнялся с «Йокеритом», который до этого матча занимал
девятое место на Западе. У «Северстали» 21 очко и 12-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Северсталь - 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Голы:
Вовченко (Трунёв), 10:08 (0:1). Мертль (Геноуэй), 13:25 (1:1). Паре 16:08 (2:1). Геноуэй (Батлер, Катич), 20:50 (3:1). Вовченко (Трунёв), 20:56 (3:2). Мертль (Жиру, Геноуэй), 24:50 (4:2). МакМиллан 25:29 (5:2). Катич (Батлер, Сове), 27:39 (6:2). Мертль (Батлер, Катич), 44:55 (7:2). Полак (Кагарлицкий), 51:25 (7:3).
Место и дата
08 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция