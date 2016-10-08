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«Медвешчак» дома разгромил «Северсталь»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Северсталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу хорватского клуба.

В составе победителей хет-трик сделал Томаш Мертл. Также отличились Франсис Паре, Колби Геноуэй,  Брендон Макмиллан и Марк Катич. У «Северстали» дубль сделал Даниил Вовченко, еще один гол в активе Войтеха Полака.

«Медвешчак» набрал 23 очка и сравнялся с «Йокеритом», который до этого матча занимал девятое место на Западе. У «Северстали» 21 очко и 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Медвешчак - Северсталь - 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)

Голы:

Вовченко (Трунёв), 10:08 (0:1). Мертль (Геноуэй), 13:25 (1:1). Паре 16:08 (2:1). Геноуэй (Батлер, Катич), 20:50 (3:1). Вовченко (Трунёв), 20:56 (3:2). Мертль (Жиру, Геноуэй), 24:50 (4:2). МакМиллан 25:29 (5:2). Катич (Батлер, Сове), 27:39 (6:2). Мертль (Батлер, Катич), 44:55 (7:2). Полак (Кагарлицкий), 51:25 (7:3).

Место и дата

08 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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