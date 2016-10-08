«Медвешчак» дома разгромил «Северсталь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Северсталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу хорватского клуба.

В составе победителей хет-трик сделал Томаш Мертл. Также отличились Франсис Паре, Колби Геноуэй, Брендон Макмиллан и Марк Катич. У «Северстали» дубль сделал Даниил Вовченко, еще один гол в активе Войтеха Полака.

«Медвешчак» набрал 23 очка и сравнялся с «Йокеритом», который до этого матча занимал девятое место на Западе. У «Северстали» 21 очко и 12-е место.

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