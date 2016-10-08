Англия дома обыграла Мальту
Матч
квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Англии и Мальты завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу англичан.
В
составе английской сборной отличились Даниэль Старридж и Деле Алли. Командой в
этой игре руководил и.о. главного тренера Гарет Саутгейт.
Англия
набрала шесть очков и на данный момент лидирует в группе F после двух
проведенных матчей. У Мальты очков пока нет.
В
следующем туре 11 октября Мальта на выезде сыграет с Литвой, а Англия в гостях
будет противостоять сборной Словении.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА.
Группа F
2-й тур
Матч
Голы
Старридж 29 (1:0). Алли 38 (2:0).
Состав
Англия: Харт, Бертран (Роуз, 19), Уокер, Стоунз, Кэйхилл, Хендерсон, Алли, Лингард, Руни, Старридж, Уолкотт
Мальта: Хогг, Аджус, Мускат А., Борг, Камильери, Кристенсен, Шиберрас, Фенек, Мускат З., Эффонг, Шембри
Предупреждения:
нет - Борг, 55
Судья:
Стефан Йоханнессон (Швеция)
Место и дата
08 октября 19:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция