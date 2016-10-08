Англия дома обыграла Мальту

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Англии и Мальты завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу англичан.

В составе английской сборной отличились Даниэль Старридж и Деле Алли. Командой в этой игре руководил и.о. главного тренера Гарет Саутгейт.

Англия набрала шесть очков и на данный момент лидирует в группе F после двух проведенных матчей. У Мальты очков пока нет.

В следующем туре 11 октября Мальта на выезде сыграет с Литвой, а Англия в гостях будет противостоять сборной Словении.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа F

2-й тур