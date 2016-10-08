Румыния забила пять безответных мячей в ворота Армении
Сборная Румынии
одержала крупную победу над Арменией (5:0) в матче отборочного турнира
чемпионата мира в Ереване.
На третьей минуте обслуживающий игру российский арбитр Владислав Безбородов удалил полузащитника сборной Армении Гора Малакяна и назначил пенальти в ворота хозяев.
В итоге к 29-й минуте Румыния забила четыре гола, а во втором тайме установила окончательный счет в матче.
Голы забили Богдан Станку, Адриан Попа, Рэзван Марин, Николаэ Станчу и Александру Кипчу.
Румыния набрала четыре очка в двух матчах и вместе с Черногорией возглавила группу E.
Ереван (Армения)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа E
2-й тур
Матч
Голы
Станку 4 (0:1 - пен.). Попа 10 (0:2). Марин 12 (0:3). Станчу 29 (0:4). Чипчу 60 (0:5).
Состав
Армения: Бегларян, Мкоян, Ароян, Андонян (Восканян, 39), Айрапетян, Озбилиз, Маноян, Малакян, Григорян, Пиццелли, Погосян
Румыния: Тэтэрушану, Григоре, Сэпунару, Латовлевичи, Бензар, Хобан, Попа, Станчу (Кесеру, 57), Марин, Чипчу, Станку
Предупреждения:
Григорян, 33 - нет
Удаления:
Малакян, 3 - нет
Место и дата
08 октября 19:00, , Онлайн-трансляция