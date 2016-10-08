Бечирай помог Черногории крупно победить Казахстан в отборе к ЧМ-2018
Сборная Черногории
победила Казахстан (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира в
Подгорице.
Четвертый гол в матче на 73-й минуте установил форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай.
Также у хозяев отличились Жарко Томашевич, Никола Вукчевич и Стеван Йоветич, Стефан Савич.
После этого матча у Черногории стало четыре очка, и вместе с Данией соперник сборной России по отбору к Евро-2016 возглавляет группу E.
Подгорица
(Черногория)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа E
2-й тур
Матч
Черногория - Казахстан - 5:0 (1:0)
Голы
Томашевич 24 (1:0). Вукчевич 59 (2:0). Йоветич 64 (3:0). Бечирай 73 (4:0). Савич 78 (5:0).
Место и дата
08 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
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