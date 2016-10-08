ЦСКА просматривает армянского полузащитника, которого на родине сравнивают с Мхитаряном

На просмотре в московском ЦСКА находится армянский полузащитник. Это 17-летний Ваган Бичахян, выступающий за «Ширак».

Как сообщает «СЭ», Бичахян сегодня сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с «Анжи» (2:0). Он играл под 63-м номером в футболке с фамилией Федора Чалова. В Армении его по уровню таланта сравнивают с Генрихом Мхитаряном, о чем ранее писало британское издание The Guardian, включившее его в список главных талантов армянского футбола. По стилю его сравнивают с Кевином де Брюйне и Уэйном Руни.

В нынешнем сезоне Ваган Бичахян провел десять матчей за «Ширак» и забил два мяча при одной голевой передаче.