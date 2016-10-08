ЦСКА просматривает армянского полузащитника, которого на родине сравнивают с Мхитаряном
На
просмотре в московском ЦСКА находится армянский полузащитник. Это 17-летний
Ваган Бичахян, выступающий за «Ширак».
Как
сообщает «СЭ», Бичахян сегодня сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с «Анжи» (2:0). Он играл под 63-м
номером в футболке с фамилией Федора Чалова. В Армении его по уровню таланта
сравнивают с Генрихом Мхитаряном, о чем ранее писало британское издание The
Guardian, включившее его в список главных талантов армянского футбола.
По стилю его сравнивают с Кевином де Брюйне и Уэйном Руни.
В
нынешнем сезоне Ваган Бичахян провел десять матчей за «Ширак» и забил два мяча
при одной голевой передаче.
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