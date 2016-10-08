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«Химки» проиграли ВЭФу в Единой лиге ВТБ

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Химки» потерпели поражение от ВЭФа (73:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал центровой латышской команды Мартинс Мейерс, набравший 19 очков. Также на его счету шесть подборов.

Капитан «Химок» Сергей Моня принес своей команде 17 очков.

Отметим, что для обеих команд это была первая игра сезона.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Химки - ВЭФ - 73:76

Место и дата

08 октября 19:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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