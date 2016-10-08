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«Прогресс» и КПРФ сыграли вничью, «Сибиряк» обыграл «Газпром-Югру»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Тюмень» - «Синара» - 3:5

«Сибиряк» - «Газпром-Югра» - 5:3

«Динамо» - «Новая Генерация» - 6:4

«Прогресс» - КПРФ – 3:3

«Ухта» - «Норильский Никель» - 2:2

На данный момент с 12-ю очками в пяти матчах. лидирует в турнирной таблице «Сибиряк». На очко меньше у «Прогресса», который идет вторым. Третье место с десятью очками занимает «Дина».

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