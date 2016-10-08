«Прогресс» и КПРФ сыграли вничью, «Сибиряк» обыграл «Газпром-Югру»

Ильдар Нугуманов стал игроком «Сибиряка» Игрок сборной России по мини-футболу Ильдар Нугуманов продолжит карьеру в «Сибиряке».

Откровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделись

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделись Откровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.

Защитники «Динамо» Денис Бурков и Ари в новом сезоне будут выступать под другими номерами.

Защитники «Динамо» Ари и Бурков поменяли игровые номера Защитники «Динамо» Денис Бурков и Ари в новом сезоне будут выступать под другими номерами.

Бесик Зоидзе: «Дина» – главный вызов в моей карьере Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе рассказал, почему он согласился возглавить команду.

12 июля мини-футбольный клуб «Ухта» выходит из отпуска. Свой первый сбор подопечные Юрия Руднева проведут в Санкт-Петербурге.

«Ухта» проведет первый сбор в Санкт-Петербурге 12 июля мини-футбольный клуб «Ухта» выходит из отпуска. Свой первый сбор подопечные Юрия Руднева проведут в Санкт-Петербурге.