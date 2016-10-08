«Прогресс» и КПРФ сыграли вничью, «Сибиряк» обыграл «Газпром-Югру»
Состоялись
очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу.
Вашему вниманию их результаты.
«Тюмень»
- «Синара» - 3:5
«Сибиряк»
- «Газпром-Югра» - 5:3
«Динамо»
- «Новая Генерация» - 6:4
«Прогресс»
- КПРФ – 3:3
«Ухта» - «Норильский
Никель» - 2:2
На данный момент с 12-ю очками в пяти матчах. лидирует в турнирной таблице «Сибиряк». На очко меньше у «Прогресса», который идет вторым. Третье место с десятью очками занимает «Дина».
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