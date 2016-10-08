Астраханское «Динамо» победило словацкую «Спорту» в Кубке ЕГФ

Дмитрий Торгованов: Почему ЕГФ не стала разводить российские и турецкие клубы? Не знаю, я там не работаю

Главный тренер «Университета-Невы» Дмитрий Торгованов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Кубка Вызова.