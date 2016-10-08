Астраханское «Динамо» победило словацкую «Спорту» в Кубке ЕГФ
«Динамо» (Астрахань)
одержало победу в первом матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ над «Спорта»
из Словакии (33:29).
Самым результативным в составе российской команды стал разыгрывающий Евгений Кохан, забивший девять голов.
Отметим, что первая половина игры завершилась со счетом 18:13 в пользу словаков.
Ответный матч пройдет 16 октября в Глоговеце.
Астрахань
Кубок ЕГФ
Мужчины
2-й квалификационный
раунд
«Динамо» (Астрахань,
Россия) – «Спорта» (Словакия) – 33:29 (13:18)
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