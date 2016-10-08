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Астраханское «Динамо» победило словацкую «Спорту» в Кубке ЕГФ

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Динамо» (Астрахань) одержало победу в первом матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ над «Спорта» из Словакии (33:29).

Самым результативным в составе российской команды стал разыгрывающий Евгений Кохан, забивший девять голов.

Отметим, что первая половина игры завершилась со счетом 18:13 в пользу словаков.

Ответный матч пройдет 16 октября в Глоговеце.

Астрахань

Кубок ЕГФ

Мужчины

2-й квалификационный раунд

«Динамо» (Астрахань, Россия) – «Спорта» (Словакия) – 33:29 (13:18)

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