Нападающий «Зенита-2» Проничев: С первых минут было видно, что мы сильнее «Сибири»
Нападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился
мнением о победе в матче 16-го тура ФНЛ против «Сибири» (3:1).
- «Зенит-2»
не выигрывал в пяти турах подряд. Как команда настраивалась на матч с
новосибирцами?
- Не было ничего необычного. Мы всегда настраиваемся на победу, независимо от соперника. Сегодня с первых минут было видно, что игра у нас получается, что мы сильнее «Сибири».
- Зенитовцам легко давалась игра. Почему соперникам
удалось перехватить инициативу в заключительные 20 минут матча?
- Соперник поменял тактику, перестроился, и мы не сразу к этому приспособились. У нас уже был такой домашний матч с «Нефтехимиком», когда мы сыграли вничью 2:2, хотя вели 2:0. Сегодня не повторили тех ошибок и заслуженно победили, - приводит слова Проничева официальный сайт «Зенита».
Напомним «Зенит-2»
победил «Сибирь» 3:1. В составе сине-бело-голубых забили Максимилиан Проничев,
Юрий Бавин и Илья Камышев. В свои ворота забил защитник «Зенита-2» Константин
Лобов.
Следующий матч в ФНЛ
команда Владислава Радимова проведет 15 октября в Саранске против «Мордовии»,
«Сибирь» в тот же день примет «Волгарь».
После 16 игр «Зенит-2» с 25 очками занимает 4-е место в ФНЛ. «Сибирь» с 15 очками на 17-м месте.
До матча с «Сибирью» «Зенит-2» не мог выиграть 5 матчей подряд. Последняя победа была 28 августа в матче против «Луча Энергии».
В сезоне-2016/17 Проничев сыграл 12 матчей в ФНЛ и забил в них два гола.
Матч
Голы
Проничев 23 (1:0). Бавин 39 (2:0). Лобов 76 (2:1 - автогол). Камышев 90 (3:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Лобов, Бавин, Саламатов, Зырянов, Исаев, Чернов, Долгов, Ящук, Проничев
Сибирь: Цыган, Выходил, Мищенко, Качан, Ларенц, Макаренко, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Глушков, Вотинов
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
08 октября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция