Нападающий «Зенита-2» Проничев: С первых минут было видно, что мы сильнее «Сибири»

Нападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился мнением о победе в матче 16-го тура ФНЛ против «Сибири» (3:1).

- «Зенит-2» не выигрывал в пяти турах подряд. Как команда настраивалась на матч с новосибирцами?

- Не было ничего необычного. Мы всегда настраиваемся на победу, независимо от соперника. Сегодня с первых минут было видно, что игра у нас получается, что мы сильнее «Сибири».

- Зенитовцам легко давалась игра. Почему соперникам удалось перехватить инициативу в заключительные 20 минут матча?

- Соперник поменял тактику, перестроился, и мы не сразу к этому приспособились. У нас уже был такой домашний матч с «Нефтехимиком», когда мы сыграли вничью 2:2, хотя вели 2:0. Сегодня не повторили тех ошибок и заслуженно победили, - приводит слова Проничева официальный сайт «Зенита».

Напомним «Зенит-2» победил «Сибирь» 3:1. В составе сине-бело-голубых забили Максимилиан Проничев, Юрий Бавин и Илья Камышев. В свои ворота забил защитник «Зенита-2» Константин Лобов.

Следующий матч в ФНЛ команда Владислава Радимова проведет 15 октября в Саранске против «Мордовии», «Сибирь» в тот же день примет «Волгарь».

После 16 игр «Зенит-2» с 25 очками занимает 4-е место в ФНЛ. «Сибирь» с 15 очками на 17-м месте.

До матча с «Сибирью» «Зенит-2» не мог выиграть 5 матчей подряд. Последняя победа была 28 августа в матче против «Луча Энергии».

В сезоне-2016/17 Проничев сыграл 12 матчей в ФНЛ и забил в них два гола.