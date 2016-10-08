Голкипер «Кубани» Фролов: Последний раз получал зарплату летом
Вратарь «Кубани» Евгений Фролов рассказал о
ситуации в клубе с выплатой зарплаты. Он отметил, что в последний раз получал
зарплату летом.
«На игроках финансовые проблемы клуба не сказываются. Конечно,
приятнее, когда платят все вовремя, но мы понимаем, что непростая экономическая
ситуация в стране. Клуб делает все возможное, чтобы погасить перед нами долги и
выплачивать нам деньги.
Последний раз получал зарплату летом в июне-июле, какую-то часть зарплаты. Ребята
стараются думать в первую очередь о футболе, мы профессионалы, должны выполнять
свою работу. Мы защищены контрактом, поэтому деньги нам выплатят. Очень
надеемся, что ситуация стабилизируется, ничего критичного нет», - цитирует Фролова ТАСС.
Напомним, что сегодня «Кубань» в 16-м туре первенства ФНЛ уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1. Бело-голубые уверенно возглавляют турнирную таблицу ФНЛ: после 15 матчей в активе столичной команды - 38 очков. «Кубань» идет на 14-м месте (16 очков).
12 октября «Динамо» сыграет с «Химками», а «Кубань» 15 октября примет калининградскую «Балтику».
Матч
Голы
Маркелов 44 (1:0).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)
Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)
Предупреждения:
Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция