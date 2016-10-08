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Голкипер «Кубани» Фролов: Последний раз получал зарплату летом

Максим Кравченко
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вратарь «Кубани» Евгений Фролов рассказал о ситуации в клубе с выплатой зарплаты. Он отметил, что в последний раз получал зарплату летом.

«На игроках финансовые проблемы клуба не сказываются. Конечно, приятнее, когда платят все вовремя, но мы понимаем, что непростая экономическая ситуация в стране. Клуб делает все возможное, чтобы погасить перед нами долги и выплачивать нам деньги.

Последний раз получал зарплату летом в июне-июле, какую-то часть зарплаты. Ребята стараются думать в первую очередь о футболе, мы профессионалы, должны выполнять свою работу. Мы защищены контрактом, поэтому деньги нам выплатят. Очень надеемся, что ситуация стабилизируется, ничего критичного нет», - цитирует Фролова ТАСС.

Напомним, что сегодня «Кубань» в 16-м туре первенства ФНЛ уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1. Бело-голубые уверенно возглавляют турнирную таблицу ФНЛ: после 15 матчей в активе столичной команды - 38 очков. «Кубань» идет на 14-м месте (16 очков).

12 октября «Динамо» сыграет с «Химками», а «Кубань» 15 октября примет калининградскую «Балтику».

Матч

Динамо - Кубань - 1:0 (1:0)

Голы

Маркелов 44 (1:0).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)

Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)

Предупреждения:

Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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