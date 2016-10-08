«Университет-Нева» победил «Анкара Спор» в Кубке ЕГФ
«Университет-Нева»
одержал победу над турецким «Анкара Спор» (26:19) в первом матче второго
квалификационного раунда Кубка ЕГФ.
Самым результативным игроком матча стал правый полусредний российской команды Дмитрий Киселев.
Ответный матч пройдет 15 октября в Анкаре.
Санкт-Петербург
Кубок ЕГФ
Мужчины
2-й квалификационный
раунд
«Университет-Нева» (Россия)
– «Анкара Спор» (Турция) – 26:19 (14:9)
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