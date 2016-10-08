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«Университет-Нева» победил «Анкара Спор» в Кубке ЕГФ

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Университет-Нева» одержал победу над турецким «Анкара Спор» (26:19) в первом матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ.

Самым результативным игроком матча стал правый полусредний российской команды Дмитрий Киселев.

Ответный матч пройдет 15 октября в Анкаре.

Санкт-Петербург

Кубок ЕГФ

Мужчины

2-й квалификационный раунд

«Университет-Нева» (Россия) – «Анкара Спор» (Турция) – 26:19 (14:9)

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