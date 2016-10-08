Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафете
В Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию.
Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.
Морозов одержал три победы – на стометровках кролем и
комплексным плаванием, а также в комбинированной смешанной эстафете. Кроме
него, в эстафете также выступали Станислав Донец, Юлия Ефимова и Наталья
Ловцова.
Юлия Ефимова, кроме эстафеты, сегодня еще два раза попала в
число призеров. Она заняла второе место в плавании на 100 метров брассом и 200
метров комплексом. Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова
завоевала две серебряные медали.
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