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Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафете

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию. Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.

Морозов одержал три победы – на стометровках кролем и комплексным плаванием, а также в комбинированной смешанной эстафете. Кроме него, в эстафете также выступали Станислав Донец, Юлия Ефимова и Наталья Ловцова.

Юлия Ефимова, кроме эстафеты, сегодня еще два раза попала в число призеров. Она заняла второе место в плавании на 100 метров брассом и 200 метров комплексом. Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные медали.

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