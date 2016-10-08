Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафете

В Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию. Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.

Морозов одержал три победы – на стометровках кролем и комплексным плаванием, а также в комбинированной смешанной эстафете. Кроме него, в эстафете также выступали Станислав Донец, Юлия Ефимова и Наталья Ловцова.

Юлия Ефимова, кроме эстафеты, сегодня еще два раза попала в число призеров. Она заняла второе место в плавании на 100 метров брассом и 200 метров комплексом. Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные медали.