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«Вашингтон» выставил Галиева на драфт отказов

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Washington PostКомментарии

Форвард «Вашингтона» Станислав Галиев выставлен на драфт отказов.

В нынешнем сезоне контракт 24-летнего российского нападающего стал односторонним. Таким образом, при переводе в фарм-клуб он должен пройти процедуру драфта отказов, откуда в течение 24 часов его может забрать любой другой клуб.

«Мы чувствуем, что ему нужна игровая практика, – сказал главный тренер «Вашингтона» Барри Троц. – Если мы начнем сезон с 12 нападающими, он не будет проходить в состав. Так что он в той же ситуации, что и год назад.

Он обладает скоростью, мастерством, но ему не хватает продуктивности. Возможно, поэтому он играл не так много. У него есть все составляющие. Мы надеемся, что он соберет их вместе и станет тем игроком, которым может быть».

Добавим, что предстоящий сезон станет пятым для Галиева в системе «Вашингтона». За это время он провел 26 матчей в НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В АХЛ за «Херши» на его счету 55 (31+24) очков в 105 матчах.

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