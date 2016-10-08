Райан Гиггз: Амбиции «Суонси» не соответствуют моим
Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал,
почему он не стал главным тренером «Суонси». В качестве причины он назвал
недостаток амбиций у валлийского клуба.
«Мне звонили из «Суонси», я несколько раз встречался с ними. Но
в итоге я услышал противоречивые слова от представителей руководства клуба и от
футбольного департамента. Я понял, что их амбиции не соответствуют моим.
Поэтому у нас не сложилось», - цитирует Гиггза Daily Mail.
Напомним, что главным тренером «Суонси» стал
американец Боб Брэдли. Он заменил итальянца Франческо Гвидолина.
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