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Райан Гиггз: Амбиции «Суонси» не соответствуют моим

Максим Кравченко
Источник:  Daily MailКомментарии

Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, почему он не стал главным тренером «Суонси». В качестве причины он назвал недостаток амбиций у валлийского клуба.

«Мне звонили из «Суонси», я несколько раз встречался с ними. Но в итоге я услышал противоречивые слова от представителей руководства клуба и от футбольного департамента. Я понял, что их амбиции не соответствуют моим. Поэтому у нас не сложилось», - цитирует Гиггза Daily Mail.

Напомним, что главным тренером «Суонси» стал американец Боб Брэдли. Он заменил итальянца Франческо Гвидолина.

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