Иван Маркелов: Обыграли «Кубань» на характере

Полузащитник московского «Динамо» Иван Маркелов после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги признался, что бело-голубым было нелегко без нападающего Кирилла Панченко, но вышедшие вместо него игроки сыграли не хуже.

«Игра получилась тяжелая, было много борьбы, не получалась комбинационная игра. Можно сказать, что игра шла до гола, и мы ее выиграли на характере. Главное - добились трех очков. Идем дальше. Конечно, тяжело без Панченко в нападении, это основной игрок нашей команды, креативный. Мы ждем от него передач и голов. Было сложно играть, но ничего. Те, кто вышел сегодня на поле, сыграли не хуже», - приводит «Р-Спорт» слова Маркелова.

В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0. Панченко впервые был вызван в сборную России перед товарищеской встречей с командой Коста-Рики, которая состоится в воскресенье в Краснодаре, из-за чего не участвовал в матче ФНЛ.