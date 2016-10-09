«Кайрат» с Аршавиным уступил «Оренбургу», Прудников оформил дубль

Футболисты российского «Оренбурга» нанесли поражение вице-чемпиону Казахстана «Кайрату» в товарищеской игре.

Встреча, прошедшая в субботу в Алма-Ате, завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды. В ее составе дубль во втором тайме оформил нападающий Александр Прудников, а еще один мяч забил Алексей Померко. У хозяев отличились Жерар Гоу и Бауыржан Турысбек.

В составе хозяев поля участие в матче приняли бывшие игроки санкт-петербургского «Зенита» россиянин Андрей Аршавин и украинец Анатолий Тимощук.

После девяти туров «Оренбург» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе четыре очка. В следующем туре 16 октября команда Роберта Евдокимова примет «Томь».