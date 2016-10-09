«Кайрат» с Аршавиным уступил «Оренбургу», Прудников оформил дубль
Футболисты российского
«Оренбурга» нанесли поражение вице-чемпиону Казахстана «Кайрату» в товарищеской
игре.
Встреча, прошедшая в
субботу в Алма-Ате, завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды. В ее
составе дубль во втором тайме оформил нападающий Александр Прудников, а еще
один мяч забил Алексей Померко. У хозяев отличились Жерар Гоу и Бауыржан
Турысбек.
В составе хозяев поля
участие в матче приняли бывшие игроки санкт-петербургского «Зенита» россиянин
Андрей Аршавин и украинец Анатолий Тимощук.
После девяти туров
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РФПЛ, имея в
активе четыре очка. В следующем туре 16 октября команда Роберта Евдокимова
примет «Томь».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически