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«Кайрат» с Аршавиным уступил «Оренбургу», Прудников оформил дубль

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты российского «Оренбурга» нанесли поражение вице-чемпиону Казахстана «Кайрату» в товарищеской игре.

Встреча, прошедшая в субботу в Алма-Ате, завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды. В ее составе дубль во втором тайме оформил нападающий Александр Прудников, а еще один мяч забил Алексей Померко. У хозяев отличились Жерар Гоу и Бауыржан Турысбек.

В составе хозяев поля участие в матче приняли бывшие игроки санкт-петербургского «Зенита» россиянин Андрей Аршавин и украинец Анатолий Тимощук.

После девяти туров «Оренбург» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе четыре очка. В следующем туре 16 октября команда Роберта Евдокимова примет «Томь».

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